Wethouder De Mos maakt zich sterk voor Haagse Canal Pride

Wethouder Richard de Mos gaat zich sterk maken voor een Haagse Canal Pride. Dit jaar zou voor het eerst een Canal Pride plaatsvinden, maar vanwege misverstanden tussen politiek en organisatie ging die niet door.

“Een voormalig raadslid had iets te snel geld beloofd terwijl dat er niet was”, zegt Richard op Den Haag FM. Nu heeft de organisatie, ook verantwoordelijk voor het jaarlijkse The Hague Rainbow Festival, alsnog een bedrag van 5.000 euro gekregen om gemaakte kosten te dekken. “Dat is ook om ervoor te zorgen dat de organisatie niet het slachtoffer word van slechte communicatie tussen een raadslid en het vorige stadsbestuur.”

Als het aan De Mos ligt komt er volgend jaar dus alsnog een kleine boottocht door de Haagse grachten. “Ik was laatst in Utrecht waar ook een bescheiden boottocht was georganiseerd. Waarom zou dat niet in onze mooie Haagse grachten kunnen?”

Luister hier naar het interview met Richard de Mos op Den Haag FM.