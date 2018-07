Wethouder Van Tongeren neemt eerste laadpunten in Hagenaartjes in gebruik

Wethouder Liesbeth van Tongeren heeft donderdag de eerste laadpunten in Hagenaartjes voor elektrische auto’s in gebruik genomen. Ze deed dat samen met Jacob Snijders, de voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout. Het gaat om een proef tot het eind van het jaar.

“De gemeente Den Haag werkt aan de verbetering van luchtkwaliteit”, vertelt Liesbeth van Tongeren. “Steeds meer mensen stappen over op elektrisch vervoer, een goede ontwikkeling die de gemeente zoveel mogelijk stimuleert. Rijden op elektriciteit is schoon en goedkoop. Met de groei van elektrisch vervoer neemt ook de behoefte aan goede laadinfrastructuur toe. Daarom investeren we in deze innovatieve ontwikkeling. Zo gebruiken we de schaarse openbare ruimte zo efficiënt mogelijk.”

De oplaad-Hagenaartjes staan in de Jacob Mosselstraat, tussen de Juliana van Stolberglaan en de 2e Louise de Colignystraat. Er staan nu tien van deze paaltjes, zonder gereserveerde parkeerplekken.

Foto: Inge van Mill