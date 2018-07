Agressieve man zwaait met gebroken bierfles, politie lost waarschuwingsschot

De politie heeft donderdagavond een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Kraayensteinlaan. Daar viel een agressieve man omstanders lastig, bevestigt de politie mediapartner aan Omroep West. Toen agenten hem aan wilden houden, ging hij hen te lijf met een gebroken bierfles.

Eén van de agenten loste daarop een waarschuwingsschot. Uiteindelijk slaagde de politie er wel in hem in de boeien te slaan, maar dat had wel wat voeten in de aarde. Er is niemand gewond geraakt.

Het tramverkeer van de HTM ondervond tijdelijk overlast van het incident.