Club Seven aan Prinsegracht sluit de deuren

Club Seven aan de Prinsegracht sluit de deuren. Dat laat eigenaar Pepijn Zwolsman weten op Facebook. “Aan alles komt een einde, maar wat hebben we genoten. Negen jaar lang hebben we gefeest, gedanst en gesjanst in het mooie pand aan de Prinsegracht.”

De Dance & Night Club zit in een Rijksmonument naast poppodium Paard. Met twee verschillende zalen en een lounge op de derde etage bood de club de afgelopen jaren een gevarieerd programma. In het pand aan de Prinsegracht 14 zaten eerder clubs als One Four en Jazzcentrum Pannonica.

Zaterdag 7 juli is er een slotfeest in Club Seven met Don James, Versano Laroz, Rooy G, Jules, Shyrano, Schmoove, Rnnix, Kevin Key, El Jef en MC Chris.

Knallend einde

“Wij zien jullie graag nog een keer in onze club om nog een keer te feesten en na te genieten van alles wat geweest is. We hebben er zin in en kijken uit naar een knallend einde!”

Foto: Club Seven (Facebook)