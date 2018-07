D66 wil geen nieuwe kunstgrasvelden met gevaarlijke rubberkorrels

D66 in de gemeenteraad wil dat er geen kunstgrasvelden meer worden aangelegd met korrels gemaakt van rubberbanden in de onderlaag, tot precies duidelijk is welke gevaren er zijn. Deze week publiceerde het RIVM een onderzoek naar de milieueffecten van rubbergranulaat. Een van de conclusies is dat het gebruik in kunstgrasvelden leidt tot verhoogde concentraties vervuilende stoffen in de bermen rond de velden.

“De gemeente moet snel bodemonderzoek laten doen bij velden, in en rondom Den Haag, waar rubbergranulaat is verwerkt in de onderlaag”, zegt gemeenteraadslid Daniel Scheper. “We mogen echt geen risico’s nemen. De gemeente moet snel om tafel met omliggende gemeente en samen kijken welke oplossingen er zijn.”

Het RIVM schrijft dat gevaarlijke stoffen zoals kobalt en zink vrij komen uit de onderlagen van de velden. De verhoogde concentraties kunnen naast negatieve milieueffecten, ook schadelijk zijn voor de volksgezondheid.