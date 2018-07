Eerste Virtual Reality Escape Room van Nederland opent in Den Haag

In teamverband proberen binnen een uur uit een afgesloten ruimte te ontsnappen door puzzels op te lossen. De afgelopen vijf jaar is de escape room een begrip geworden in het hele land. Het bedrijf dat de puzzelspellen naar Nederland haalde zit in Den Haag. Amaze Escape Events, zoals het bedrijf heet, komt nu met iets nieuws. De eerste Virtual Reality Escape Room van Nederland.

Vrijdagochtend was Tim Keijzers van Amaze Escape Events te gast in het programma Haagse Ochtendradio. “Het is overgewaaid vanuit Hongarije”, zegt Tim op Den Haag FM. “Het komt oorspronkelijk uit Hongarije. De oprichters van ons bedrijf komen daar ook vandaan. Toen ze aan de Haagse Hogeschool studeerden besloten ze het ook in Den Haag te proberen.” Vijf jaar later zijn er verspreid over het land meer dan zeshonderd escape rooms.

“De nieuwste trend is virtual reality. De deelnemer staat in een lege kamer, het hele spel speelt zich af in de computerbril”, zegt Tim. Amaze Escape Events zit in het MOOOF aan de Binckhorstlaan en heeft op dit moment vijf kamers. Daar komen in september twee VR kamers bij. Volgend jaar wil het bedrijf een nieuw pand openen in het centrum van Den Haag. Daar richten ze zich volledig op VR.

Luister hier naar het interview met Tim Keijzers op Den Haag FM.