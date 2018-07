Hilton The Hague officieel hotelpartner tennistoernooi The Hague Open

Hilton The Hague is dit jaar de officiële hotelpartner van het tennistoernooi The Hague Open. De 26e editie van de ATP Challenger in Scheveningen is van 16 tot en met 22 juli.

General Manager Sjoerd Sybesma van het Hilton is blij met de samenwerking. “Sport, gezondheid en gastvrijheid staan bij ons altijd hoog in het vaandel, wij zijn daarom ook zeer enthousiast over deze samenwerking met The Hague Open. Daarnaast geeft dit tennistoernooi de stad ook weer de kans om Den Haag internationaal en nationaal goed onder de aandacht te brengen.”

Toernooidirecteur Anna Lomakina van The Hague Open: “We zijn blij dat onze spelers in Hilton The Hague zullen overnachten. Binnen de internationale tenniswereld staat ons toernooi hoog aangeschreven en met een professionele partner als Hilton The Hague brengen we het toernooi weer naar een hoger plan.”

Topspelers

De 26e editie van The Hague Open kent een gevarieerd deelnemersveld, met topspelers uit binnen- en buitenland, waaronder Thiemo de Bakker, Scott en Tallon Griekspoor, Dustin Brown, Adam Pavlasek en Nicola Kuhn. Het evenement vindt plaats op de gravelbanen van de Mets aan de Berkenbosch Blokstraat op Scheveningen.

Foto: Sonja Assenberg-Staarthof