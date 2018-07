Club Seven aan Prinsegracht sluit de deuren

Liever Lokaal: Drie kneiterdeals met De Hofpas

Meer in

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

De Hofpas is de leukste voordeelpas van Den Haag waarmee je voordeel, korting en extra’s krijgt bij meer dan 600 aangesloten winkels, restaurants, uitjes en diensten. Ontdek deze drie megavoordelen op vertoon van je Hofpas.

Tekst loopt door onder foto.



Juwelier Vuyk verkoopt prachtige sieraden, horloges en klokken. Hofpasvoordeel: 50% korting op Vendoux horloges. Zolang de voorraad strekt. Maar ook 10% korting op briljant sieraden, 10% korting op de Seiko collectie en 10% korting op de Mi Moneda collectie.

Sol Beach, een prachtige strandtent op Scheveningen waar je zelf een visje kan roosteren. Hofpasvoordeel: 50% korting op de cook yourself BBQ. Maandag tot en met vrijdag voor maximaal vier personen per pas.

Tekst loopt door onder foto.



Restaurant Yip. Hier kan je terecht voor een ruim aanbod aan Aziatische gerechten, Yip staat bekend om de Chinese specialiteiten en ‘Japanese dining experience’. Hofpasvoordeel: vijfgangenmenu voor twee personen voor maar €29,90 i.p.v. €60,-

Benieuwd naar alle andere voordelen? Bekijk het voordeel bij jou in je buurt. Er is zo veel te beleven in en rondom Den Haag. Shop liever lokaal en houd de buurt levendig. Ook profiteren van deze en meer dan 600 andere voordelen? Vraag De Hofpas gratis aan.

www.dehofpas.nl