‘Minder Marokkanen-zaak’ Wilders gaat in november verder

De rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders wordt aan het eind van het jaar voortgezet. Het gerechtshof in Den Haag heeft drie nieuwe data voor de zaak gepland: vrijdag 30 november, maandag 3 december en vrijdag 7 december. Het gaat om regiezittingen, die worden gehouden in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Wilders wraakte in mei met succes de rechters van het gerechtshof die de zaak eerst behandelden. De wrakingskamer stelde dat de vrees van Wilders voor vooringenomenheid van de rechters gerechtvaardigd was. Daardoor moesten nieuwe rechters worden gezocht, die tijd nodig hebben om zich voor te bereiden.

De PVV-leider staat terecht voor zijn ‘minder Marokkanen-uitspraken’ in een café aan het Plein in 2014. De rechtbank veroordeelde de politicus in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan tegen het vonnis.