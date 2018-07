Nachtclub Het Magazijn viert eerste verjaardag heel weekend lang

Nachtclub Het Magazijn aan de Grote Markt bestaat een jaar en viert dat groots. Vrijdagavond begint een feestje dat zondagochtend om 8.00 uur pas afgelopen is.

Vrijdagochtend sprak Joris van der Poel op Den Haag FM over het eerste jaar van de nachtclub. “Het was een goed jaar, beter dan we hadden verwacht”, vertelt Joris in het programma Haagse Ochtendradio. “Dat moet natuurlijk groots gevierd worden. We dromen vanaf het begin al om zo’n 36 uur durend feest te geven, dan is de eerste verjaardag natuurlijk een mooie aanleiding.”

Het Magazijn zit in de kelder van restaurant Bleyenberg. Het weekendfeest wordt door het hele pand gevierd. “Vrijdagavond beginnen we op het dak”, zegt Joris. “Langzaam maar zeker verplaatsen we naar beneden.”

Luister hier naar het interview met Joris van der Poel op Den Haag FM.