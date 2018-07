‘Minder Marokkanen-zaak’ Wilders gaat in november verder

PvdA wil slavernijmonument in Den Haag: “Laat Hagenaars voor Keti Koti niet naar Amsterdam uitwijken”

Meer in

De PvdA in de gemeenteraad wil dat er ook in Den Haag een jaarlijkse officiële herdenking voor de afschaffing van de slavernij komt, het liefst bij een eigen slavernijmonument in onze stad.

“Dit jaar werd voor het eerst een Keti Koti festival gehouden in Den Haag”, zegt gemeenteraadslid Mikal Tseggai (foto). “Dat was een groot succes. Zou het niet mooi zijn als juist Den Haag, de stad van Vrede en Recht, zich hard zou maken voor een officiële herdenking? Een herdenking geeft aandacht aan en biedt informatie over het slavernijverleden, een belangrijk deel van onze Nederlandse geschiedenis.”

De partij heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur om een herdenking te verwezenlijken en de mogelijkheden voor een Haags slavernijmonument te onderzoeken.

Een mooie, eerste stap

Op 1 juli viert en herdenkt de Nederlands-Caribische gemeenschap de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën, Keti Koti. Afgelopen weekend werd door Het Nationaal Theater een Keti Koti festival georganiseerd. “Een mooie, eerste stap”, aldus Tseggai, “Maar gelet op de grote aandacht voor het festival en het feit dat veel Hagenaren voor de herdenking nu naar Amsterdam moesten, zouden we het nu als gemeente blijvend en officieel moeten maken.”