UPDATE: Rijstroken A4 weer open, wel lange file

Door een ongeluk bij Leidschendam op de A4 richting Rotterdam waren vrijdagmiddag twee rijstroken afgesloten. Inmiddels is de weg weer open, maar er staat nog wel een lange file.

Er zijn vrijdagmiddag drie auto’s op elkaar gebotst. Het is niet bekend of er gewonden zijn. De vertraging was op het hoogtepunt bijna 2 uur. Geadviseerd werd om om te rijden via de A44, maar dat is niet meer nodig, zegt Rijkswaterstraat. Op de omleidingsroute is ook een ongeluk gebeurd.

Veel vertraging op de #A4 A'dam > Den Haag door een ongeval bij Leidschendam. Twee rijstroken zijn afgesloten. Omrijden via de #A44 is sneller, maar geeft ook veel vertraging. pic.twitter.com/saDd9m7N85 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 6 juli 2018