Vanaf maandag politieacties voor betere CAO

De politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP roepen hun leden op vanaf komende maandag alleen nog bekeuringen uit te schrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid en in alle andere gevallen te volstaan met een waarschuwing. Geen licht op de fiets, wildplassen of geen voorrang verlenen? No worries!

De stiptheidsactie is de eerste van een reeks collectieve acties om minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie onder druk te zetten om met betere CAO-voorstellen te komen. “We gaan ervan uit dat de agenten zich massaal bij de bonnenactie zullen aansluiten”, meldt de Nederlandse Politiebond (NPB). “Des te groter is het effect en des te groter het signaal naar de minister en de druk op de politiek.”

“Politiemensen worden uitgeknepen als citroenen”, aldus de vakbonden. “We stoppen niet met actievoeren voordat de minister serieus aan de slag gaat met het verbeterplan van de bonden en we tot een goede CAO kunnen komen.” Ook willen de bonden dat de rooster- en werkdruk omlaag gaat.

Opzettelijk misbruik maken

Donderdag voerden agenten al actie in Den Haag, met de zogenoemde Mars van de Uitgeknepen Citroenen. Vanaf maandag begint de eerste landelijke actie met het niet meer schrijven van bekeuringen. De bonnenactie is niet van toepassing bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In dat geval wordt wel degelijk een boete geschreven. Dat gebeurt ook als mensen opzettelijk misbruik proberen te maken van de bonnenactie.