Veel mis bij horecacontroles in Laakkwartier

Politie, brandweer, HTM, Stedin, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), douane en meerdere teams van de gemeente hielden donderdag een grote handhavingsactie in het Laakkwartier. Tijdens de actie was er extra aandacht voor overlast door alcohol en drugs.

Een horecateam bezocht acht zaken. Daarvan waren zeven horecagelegenheden niet in orde. Er waren twee zaken zonder vergunningen. De eigenaren moesten direct de deuren sluiten. Bij controles van shisha-lounges werd vijf kilo tabak, waar geen accijns over was betaald, in beslag genomen. Zowel de douane als de NVWA kunnen nog hoge boetes opleggen aan de zaken.

De Haagse Pandbrigade controleerde zeventien panden. Bij de meeste woningen werden misstanden aangetroffen, zoals illegale kamerverhuur. In 25 gevallen rekende de verhuurder een veel te hoge huurprijs. In twee gevallen ging het zelfs om een extreem hoge huurprijs. De politie controleerde twee woningen waar sprake was van drugsoverlast. Hierbij zijn vier personen gearresteerd. De politie doet verder onderzoek.

Foto: www.c.pxhere.com