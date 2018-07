Vlaggen Volvo Ocean Race uitgedeeld op stadhuis

Volvo Ocean Race-fanaten hebben maandag de kans om een souvenir van het evenement te bemachtigen. De organisatie gaat vlaggen uitdelen.

Het gaat om de banieren die vorige week overal in Den Haag hingen. Aanstaande maandag gaat een deel daarvan van de hand in het stadhuis.

De vlaggen worden uitgedeeld tussen 12.00 en 13.00 uur, en tussen 17.00 en 18.00. Per uur is er een beperkt aantal vlaggen beschikbaar.

Foto: Richard Mulder

Mis jij onze mooie vlaggen in de stad? Grijp je kans! Maandag 9 juli delen we ze uit tussen 12.00-13.00u&17.00-18.00u. Locatie: het stadhuis van Den Haag, Spui 70. We een vast aantal vlaggen per tijdslot, dus kies de tijd die jou het beste uitkomt en ben er snel bij want op=op! pic.twitter.com/JqZWerHOtV

— Volvo Ocean Race Den Haag (@VOR_denhaag) 5 juli 2018