Justin Timberlake en Ali B & Ronnie Flex in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Justin Timberlake en Ali B & Ronnie Flex (foto).

Ronnie Flex heeft nu een hit met BLOF, maar is ook de studio ingedoken met Ali B. Samen met zangeres Numidia namen ze de single Meli Meli op, een zomerse track met een fijne sample van een oude hit van Cheb Khaled. Je hoort deze song zondagavond net als de verse single van Justin Timberlake.

Meer nieuwe releases zijn er van Drake, Roisin Murphy, Jason Mraz, Teyana Taylor, Oi Va Voi, Ruben Hein en Christina and the Queens. Tevens hoor je een Madonna-cover van SOPHIE en een TOP 3 vol weirde bandnames zoals Cigarettes After Sex en Let’s Eat Grandma.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).