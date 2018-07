Smart City Event in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het Smart City Event en het iBestuur Mobility Congres.

Op woensdag 27 juni vonden in Den Haag het International Smart City Event en het iBestuur Mobility Congres plaats. Overheden, bedrijven en kennisinstituten van over de hele wereld spraken over de impact van technologieën als Internet of Things, drones, 5G, Big Data en blockchain op steden en overheden. Zo’n 700 Smart City-experts uit 44 landen waren aanwezig. Zondagavond praten we hierover in Mediamix met Danny Frietman (foto), mede-initiatiefnemer van beide events.

