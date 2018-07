250 bewonersgroepen dankzij Fonds 1818 aan de slag voor een betere buurt

Fonds 1818 bestaat 200 jaar en viert dat met het uitdelen van donaties aan bewoners die aan de slag willen voor een betere buurt. In de eerste helft van dit jaar hebben bijna 250 bewonersgroepen een donatieaanvraag bij het fonds ingediend, voor in totaal 250.000 euro.

Projectleider Marjet van Os: “Tijdens onze Verrijk je Buurt inspiratiecafés spreken we heel veel mensen die, geheel belangeloos, iets goeds willen doen voor hun buurt. Dat is echt hartverwarmend. Hun ideeën zijn vaak heel verrassend en inspirerend. Wij helpen die mensen graag op weg door het geven van advies, begeleiding, geld en inspiratie.” Iedereen die iets nuttigs, bijzonders of leuks voor z’n directe leefomgeving wil doen, is welkom bij de inspiratiecafés.

Marjet van Os: “Onze doelstelling voor dit jaar was om 200 donatieaanvragen te krijgen. Daar zijn we nu al ruim overheen, maar na de zomer gaan we gewoon door met het organiseren van Verrijk je Buurt inspiratiecafés, want we willen de hele regio van het fonds bereiken.” Op verrijkjebuurt.fonds1818.nl staat alle informatie en een online toolbox om meteen aan de slag te gaan.

Foto: Valerie Kuypers