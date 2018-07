Auto aan laadpaal brandt uit in Moerwijk

Aan het Heeswijkplein is een auto volledig in vlammen opgegaan. De auto was in de nacht van zondag op maandag aan het laden bij een elektrische laadpaal in Moerwijk toen het vuur werd ontdekt.

Buurtbewoners vertellen aan nieuwssite Regio 15 dat de al de hele avond aan het plein in de wijk Moerwijk vuurwerk werd afgestoken. De auto is door de brand verwoest.