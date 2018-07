CDA: “Laat politiepaarden niet naar Rotterdam vertrekken”

Als het aan de Nationale Politie ligt vertrekken de Haagse politiepaarden vijf jaar eerder dan gepland naar Rotterdam. Een groot gemis vindt Daniëlle Koster van het CDA in de Haagse gemeenteraad. Daarom roept zij burgemeester Pauline Krikke op om in overleg te gaan met de Nationale Politie om dit besluit terug te draaien.

Het was al langer duidelijk dat de paarden zouden vertrekken uit Den Haag. Het plan was om een gezamenlijke manage in te richten tussen Den Haag en Rotterdam. Maar in plaats daarvan gaan de Haagse paarden nu naar 010. Koster wil dit besluit terugdraaien zodat de paarden pas over vijf jaar vertrekken uit onze stad.

“De Haagse politie kampt op het moment met tekorten, een hoog ziekte verzuim en de Haagse agenten moeten vaak helpen bij het beveiligen van diplomaten of bij andere politieke aangelegenheden”, zegt het gemeenteraadslid. “De bereden politie hielp de Haagse agenten met surveilleren, waardoor de druk op de Haagse korps wat werd verlicht. Nu de paarden vertrekken naar Rotterdam en zij minder snel inzetbaar zijn in Den Haag, zal de druk nog meer toenemen op het Haagse korps en dat kan echt niet.”

Politiepaarden broodnodig

Ook heeft Koster burgemeester Krikke gevraagd in gesprek met de Nationale Politie aan te dringen op de garantie dat het vertrek van de paarden niet leidt tot minder politiecapaciteit voor Den Haag. “Zeker bij grote demonstraties zijn de politiepaarden broodnodig om de menigte in bedwang te houden. Alleen daarom is het al vreemd dat dit besluit is genomen, Den Haag is tenslotte de stad waar de meeste demonstraties plaatsvinden.”