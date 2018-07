FOTOSERIE: Haags Beat Festival in Zuiderparktheater

Afgelopen zondag was de tweede editie van het Haags Beat Festival in het Zuiderparktheater. De Stichting Popagenda Scheveningen had voor het evenement acts geboekt als Gruppo Sportivo, Wild Romance, Focus, Massada, René and the Alligators en The Black Albino’s.

Ongeveer duizend mensen kwamen op het festival af. De dag werd afgesloten met een concert van de sessieband Rocktown Buddy’s, waaraan wordt meegewerkt door Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, zangeres Dianne Marshal (Rainbow Train), Nicko Christiansen (Livin’ Blues), Woody Brunings (The Crazy Rockers) en zangers Tim Akkerman en Polle Eduard.

Naast de bekende namen uit de pophistorie traden op het festival ook nieuwe talenten op. Zo lieten verschillende deelnemers van het coachingtraject Ready to Play hun talent zien. Fred Zuiderwijk presenteerde het festival. Den Haag FM was mediapartner van het Haags Beat Festival.

Foto’s: Peter van der Aar en Martin Reitsma

