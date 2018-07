Haagse Kopklas helpt kinderen met taalachterstand naar de brugklas

Oud en slim genoeg voor vmbo, havo of vwo, maar vanwege een taalachterstand niet kunnen doorstromen naar de brugklas. Speciaal daarvoor is de Haagse Kopklas opgericht. Kinderen krijgen na groep acht een extra om hun Nederlandse taal bij te spijkeren. Vijftien scholieren kregen maandag in het stadhuis hun certificaat uitgereikt en kunnen volgend schooljaar eindelijk beginnen als brugpieper.

Het doel is dat de leerlingen aan het eind van het kopklasjaar een hogere Cito-score en schooladvies, krijgen, waardoor de leerlingen geplaatst kunnen worden op een middelbare school die recht doet aan hun talenten en leervermogen.

Özgur Kaplan is een van de leerlingen die maandag op het stadhuis zijn diploma in ontvangst mocht nemen. Als achtste groeper kreeg hij in eerste instantie het advies om vmbo te gaan doen, maar na een jaar Kopklas heeft hij dat opgekrikt naar havo/vwo. “Ik ben heel blij dat ik het schooljaar goed en netjes heb afgemaakt.”

“Passend schooladvies heel belangrijk”

Door een projectmatige aanpak, waarbij leerlingen veel werken met computers, (leren) presenteren en relevante uitstapjes maken, scoren veel Kopklas-scholieren een betere Cito-score. “Tot nu toe haalde meer dan tachtig procent van de leerlingen deze doelstelling”, zegt docent Ilja van Weert.

Ook wethouder van Onderwijs Saskia Bruines, die maandag de certificaten aan de geslaagde leerlingen uitreikte, onderstreept het belang van de Kopklas. “Ik vind het heel belangrijk dat kinderen het schooladvies krijgen dat bij ze past. Zolang we die Kopklassen daarvoor nodig hebben, blijven we daarmee doorgaan.”