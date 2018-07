Extra raadsvergadering over verkoop Eneco-aandelen live op Den Haag TV

FOTOSERIE: Haags Beat Festival in Zuiderparktheater

Heftig ongeluk op de Vaillantlaan: drie gewonden

Meer in

Twee auto’s botsten maandagochtend op elkaar op het kruispunt van de Vaillantlaan met de Hoefkade. Er zijn drie mensen naar het ziekenhuis gebracht na de aanrijding.

In de ene auto zaten vijf mensen. Drie daarvan werden naar het ziekenhuis vervoerd en de andere twee mochten naar huis na een check van het ambulancepersoneel. In de andere auto zat alleen de bestuurder, die ongedeerd is gebleven.

De hulpdiensten hebben naast drie ambulances ook een traumahelikopter ingezet. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het ongeluk.

Traumahelikopter LifeLiner 2 gaat naar Vaillantlaan in Den Haag https://t.co/VhsksllVLM pic.twitter.com/Ipw5dOeLav — P2000alarm Lifeliner (@P2000alarm_LL) July 9, 2018