Introductieweek nieuwe studenten groter dan ooit

Den Haag wordt steeds meer een studentenstad en dat is ook te merken aan Oh Oh Intro, de jaarlijkse introductieweek voor nieuwe studenten in onze stad. Van 27 tot en met 31 augustus is het event groter dan ooit tevoren.

Sinds 2011 organiseert cultuurbureau Acku het festival Oh Oh Intro op het Lange Voorhout. Nu met de achtste editie breidt de introductie zich uit naar een programma van een week dat plaatsvindt in de stad, op de campussen en op het water. Maandag 27 augustus start de week met Oh Oh Hallo, een surprisemoment voor de studenten op de Haagse Hogeschool waarbij zij op een spectaculaire manier worden binnengehaald.

Dinsdag 28 augustus is het sportieve programma Oh Oh Games waarbij verschillende sportverenigingen zich aan de nieuwe studenten presenteren met clinics en wedstrijden. Woensdag 29 augustus gaan meer dan duizend studenten het water op. Vanaf de Haagse Hogeschool en Inholland varen rondvaartboten, met daarnaast een eigen ‘zuipschuit’, richting het centrum. Op de boten draaien DJ’s. Bij aankomst aan de Bierkade gaan de studenten naar de Grote Markt. Daar starten de Oh Oh City Tours langs de Haagse kroegen, podia en studentenverenigingen.

Oh Oh Intro en Brakke Vrijdag

Donderdag 30 augustus is het festival Oh Oh Intro op het Lange Voorhout. Van 15.00 tot 23.00 uur treden daar artiesten op als Rugged, Josylvio, Steve Verm, Mystery Glasses, Billy the Kit & Stennis Weening, Alan Serano, Chelsea Stemms en Fields. De week eindigt op 31 augustus met Oh Oh Brakke Vrijdag op de Grote Markt, waar de studenten bij kunnen komen van hun kennismaking met Den Haag Studentenstad.



www.ohohintro.nl