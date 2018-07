The Tielman Brothers geëerd met geveltekst op Bouwlustlaan

Omwonenden woedend over betonnen kunstwerk op laatste stukje groen Hobbemaplein

Omwonenden van het Hobbemaplein voelen zich overvallen door de plannen van de gemeente om een groot stenen kunstwerk op het plein te plaatsen. Ze vrezen dat de betonnen kolos het laatste beetje groen in hun wijk opslokt en eisen opheldering van het stadsbestuur.

Het achtvormige kunstwerk, waar in verlichte letters ‘Hobbema’ op staat, komt voort uit een wedstrijd. Het winnende ontwerp werd uit 34 inzendingen gekozen door een jury, bestaande uit wijkbewoners, ondernemers, het hoofd van de afdeling Stedenbouw en Planologie van de gemeente en de directeuren van kunstencentrum Stroom en het Gemeentemuseum.

De directe buren van het Hobbemaplein voelen zich niet gehoord en zijn stomverbaasd over de plannen. Zo ook Miep Kesseler van de Verenging van Eigenaren van appartementencomplex HobbeVen. “De vorige wethouder (Joris Wijsmuller, red.) heeft besloten dat het plein moet worden aangepakt. Helaas zijn ze vergeten ons daarbij te betrekken.” De jury van de ontwerpwedstrijd noemt zij “totaal niet representatief voor de buurt”. “Misschien dertig jaar geleden, maar nu zeker niet meer”, aldus Kesseler.

Betonnen hitte-eiland

De Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) van in ieder geval drie van de flatgebouwen rondom het Hobbemaplein zijn ook niet te spreken het ontwerp. Dat zou moeten staan voor de verbinding tussen Transvaal en de Schilderswijk, maar wordt vooral gezien als betonnen ‘hitte-eiland’ dat het laatste beetje groen in de wijk opslokt. De ondernemers van de naastgelegen Haagse Markt scharen zich achter de bewoners. “Al dat groen vervangen door een stenen kunstwerk met neonverlichting; dat kun je niet maken”, zegt Wim van Leeuwen namens de marktkooplui.

“Onverklaarbaar”

De gemeente laat in een reactie weten het “onverklaarbaar” te vinden dat de omwonenden zich niet gehoord voelen. Er zijn, zo wordt gezegd, meerdere informatiebijeenkomsten gehouden en brieven en flyers verspreid onder bewoners en ondernemers. Ook is het ontwerp van het kunstwerk inmiddels aangepast. “De focus ligt daarbij op vergroening.” De aanpassingen worden woensdag tijdens een buurtbijeenkomst aan de omwonenden voorgelegd. Het kunstwerk moet in maart volgend jaar klaar zijn.