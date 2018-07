Ontevreden oppositie slijpt messen voor Eneco-debat

De oppositie in de gemeenteraad voelt zich buitenspel gezet wat betreft de verkoop van de gemeentelijke aandelen in het energiebedrijf Eneco. Om die reden is er voor maandagavond een extra raadsvergadering aangevraagd. “De verkoop is een besluit van de coalitie, maar de raad moet dat besluiten”, vindt fractievoorzitter Martijn Balster van de PvdA op Den Haag FM.

Den Haag is met een belang van 16,55 procent in Eneco grootaandeelhouder. De stad kan bij een eventuele verkoop tot driehonderd miljoen euro binnenharken. Vorig jaar stemde een meerderheid van de raad tegen de verkoop, maar het huidige stadsbestuur van Hart voor De Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks wil af van de aandelen en het geld gebruiken voor de financiering van toekomstige plannen.

Op 20 juni schrijft wethouder Rachid Guernaoui van Financiën in een brief aan de gemeenteraad dat Den Haag “conform de afspraak in het coalitieakkoord” toetreedt tot de groep van verkopende aandeelhouders van Eneco. De aandeelhoudersovereenkomst zal hij een week later ondertekenen, op 29 juni.

“Niet zomaar bij het kruisje tekenen”

Deze handtekening is een schop tegen het zere been van de oppositie. Onder anderen de PvdA, PVV en de Partij voor de Eenheid vinden dat met dit besluit de raad buitenspel wordt gezet. Ze willen dat het stadsbestuur een raadsvoorstel schrijft, waarover de gemeenteraad kan beslissen. “Het is volstrekt normaal om dat opnieuw aan de raad voor te leggen met een zorgvuldig debat”, aldus PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. “We willen de wethouder onze voorwaarden voor de verkoop meegeven en niet dat er zomaar bij het kruisje wordt getekend.”

Fractievoorzitter van GroenLinks Arjen Kapteijns vindt de problemen wat overdreven. “Het is gekissebis waar niemand op zit te wachten.” Kapteijns maakt zich geen zorgen over eventuele kritiek tijdens het debat. “Het overgrote deel van de opbrengst gaat naar duurzaamheid, en daarom zijn we ook akkoord gegaan met de verkoop.”

Foto: Wimar Bolhuis

