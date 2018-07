Politievakbond ACP: “Drie weken lang minder boetes door politiestaking”

De politie staakt door het hele land voor een betere CAO en verminderde werkdruk. De staking kan volgens Van de Kamp nog wel even duren. “Sowieso gaat het twee tot drie weken duren. Tegen die tijd kijken we of de meer of minder actie gaan voeren.”, vertelde voorzitter van de politievakbond ACP Gerrit van de Kamp op Den Haag FM.

Er worden vanaf maandag waarschuwingen uitgedeeld in plaats van boetes voor kleine overtredingen zoals wildplassen. De staking betekent niet dat iedereen zich zomaar mag misdragen. Bij zaken die de veiligheid in het geding brengen zullen de overtreders toch beboet worden. “De agenten bepalen dat zelf. Het kan zijn dat er flink wat minder boetes worden uitgedeeld.” De vakbonden willen ervoor zorgen dat er wordt geluisterd naar de agenten. “De voorstellen die nu gedaan worden door de politietop raakt de privélevens van agenten. Ze kunnen niet meer naar hun sport of afspraken met hun kinderen nakomen.”

Ook geeft Van de Kamp aan dat niet alle plannen vanuit de Nationale Politie in de praktijk ook gebeuren. “Wijkagenten horen in de wijk te zijn, maar we zien dat het heel vaak niet gebeurd of maar ten dele.” De vakbonden hebben meer kritiek op de organisatie van de Nationale Politie. “Eventueel moet de gehele organisatie opnieuw bekeken worden, daar hebben we een voorstel voor ingediend.”

Luister hier naar het interview met Gerrit van de Kamp op Den Haag FM.