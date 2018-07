Scheveningen opnieuw week lang in teken zeilsport met WK Zeezeilen

Twee weken na de Volvo Ocean Race staat er opnieuw een groot zeilevenement gepland in Scheveningen. Donderdag is in de haven de start van het WK Zeezeilen. Organisator Liesbeth van Oort sprak er maandag over op Den Haag FM.

“Het leuke aan dit WK is dat er ook amateurs aan mee mogen doen”, zegt Van Oort in het programma Haagse Ochtendradio. “Daarnaast doet ook de wereldtop mee. Er zijn verschillende onderdelen. De offshore race gaat naar Engeland op en neer maar er zijn ook korte races voor de kust. Dat is erg spectaculair.”

Het WK Zeezeilen begint donderdag en duurt tot en met vrijdag 20 juli. Zaterdag is de officiële openingsceremonie verricht door burgemeester Pauline Krikke. Tijdens het hele WK is er een race village ingericht voor het havenkantoor aan de Hellingweg. Kijk voor het volledige programma op de website.

Foto: Jasper van Staveren

Luister hier naar het interview met Liesbeth van Oort op Den Haag FM.