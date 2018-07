The Tielman Brothers geëerd met geveltekst op Bouwlustlaan

Nadat eerder al de Haagse bands Q65 en de Golden Earring zijn geëerd met gevelteksten op Haagse gebouwen, valt nu de legendarische Haagse Indrorockband The Tielman Brothers die eer ten deel. Op zaterdag 22 september wordt aan de Bouwlustlaan een geveltekst onthuld met een stukje tekst uit een van hun liedjes.

De broers Reggy, Ponthon, Andy en Loulou Tielman worden gezien als de pioniers van de Nederlandse pop- en rockmuziek en als de grondleggers van Den Haag als Popstad nummer 1. In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwamen zij met hun versie van de revolutionaire rock-‘n-roll van Indonesië naar Nederland.

Veel Haagse band werden geïnspireerd door de Indorockgroepen. “Wij speelden gitaar omdat we The Tielman Brothers en andere Indobands hadden gezien. Als je begint met muziek maken, dan moet je toch helden hebben. En dat waren zij in die tijd”, zei bassist Rinus Gerritsen van de Golden Earring eerder over de Tielmans. De broers hadden in de jaren zestig grote hits als ‘Rock little baby of mine’ en ‘Little bird’.

Indo Rock Festival

Aan de onthulling van de nieuwe geveltekst op zaterdag 22 september wordt een heus Indo Rock Festival gekoppeld, met verschillende optredens, Indische foodstands en een autoshow.