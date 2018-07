Beleef het WK in Belgische sferen op het Plein: “Met 200 man de overwinning op Brazilië gevierd”

Dinsdagavond speelt België de halve finale van het WK voetbal tegen Frankrijk. Voor het eerst sinds 1986 zijn onze zuiderburen er in geslaagd de laatste vier van het WK te halen en dat wordt in biercafé Leopold groots gevierd.

Het hele jaar door is het café aan het Plein al in Belgische sferen. Maar tijdens het WK pakken ze extra groot uit. “Tijdens kwartfinale tegen Brazilië stond er tweehonderd man bij onze zaak”, zegt manager Bas Swillens op Den Haag FM. Volgens Swillens is een groot gedeelte van de voetbalfans afkomstig uit België. “We worden tijdens het hele WK al gebeld door Belgen die vragen of we de wedstrijd uitzenden.”

Naast de grote schermen en Belgische vlaggetjes zijn er tal van speciale acties. “Als je in het rood komt of een Belgisch paspoort hebt krijg je het eerste drankje van het huis”, zegt Bas. “Met bittergarnituur en gezellige muziek proberen we er een Hollandse sfeer van te maken rond de Belgische ploeg.”

Foto: Café Leopold(Facebook)

Luister hier naar het interview met Bas Swillens op Den Haag FM.