D66 wil bijstandsfraude voorkomen door persoonlijker contact

Gemeenteraadslid Birgül Özmen van D66 wil dat de aanpak van uitkeringsfraude in Den Haag nadrukkelijker focust op preventie. Ze verwijst naar een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen waaruit blijkt dat een harde aanpak van uitkeringsfraude vaak averechts werkt.

“Het is tijd voor slimmere handhaving, in plaats van meer handhaving”, zegt Özmen. “Een zachte hand blijkt een positief effect te hebben op het verminderen van bijstandsfraude, problematische schulden en het vergroten van welzijn. Daar zouden we dan ook op moeten inzetten in onze stad.”

Op dit moment zegt twee derde van de uitkeringsgerechtigden dat hun contactpersoon bij het UWV of de Sociale Dienst zich “opstelt als een politieagent”. Dat moet anders kunnen, vindt Özmen. “Mogelijk gaan er ook vaak dingen per ongeluk mis bij bijstandsgerechtigden. De regels zijn immers erg complex. We moeten voorkomen dat we mensen vooraf al behandelen als potentiële fraudeurs.”

Intake

Als het aan D66 ligt wordt bij intakegesprekken ook specifieke aandacht besteed aan de persoonlijke situatie en het persoonlijk contact. De partij vraagt aan het stadsbestuur of er op dit moment bij de handhavingsstijl al rekening wordt gehouden met de situatie van de uitkeringsgerechtigde. “Persoonlijk contact en afstemming is belangrijk. Daar moet voldoende aandacht voor zijn”, aldus Özmen.