Gratis kennismaking met strandsporten bij The Hague Beach Stadium

The Hague Beach Stadium biedt vanaf dinsdag gratis kennismakingslessen aan voor een beachsport naar keuze. Iedereen kan zich aanmelden voor drie proeflessen voor beachvolleybal, beachfitness of boksen. “We willen iedereen op een laagdrempelige manier een beachsport laten proeven”, vertelde project manager Eva de Koning op Den Haag FM.

De lessen van het project Game On zijn geschikt voor deelnemers op elk niveau, dus ook voor beginners. “Beachvolleybal is een fantastische sport voor de actieveling die graag in teamverband fit wordt.” Voor degenen die liever alleen aan hun fitness werken, is het boksen een passende optie. “Er is geen ring op het strand, maar het is meer freestyle boxen.” Beach fitness combineert het individuele sporten met gezamenlijk hard te werken aan individuele doelstellingen.

De trainingen zijn elke dinsdagavond van 10 juli tot en met 4 september 2018. Je kunt op elke datum instappen en beginnen aan de kennismakingsperiode van drie gratis lessen. Voor de zes daaropvolgende lessen betalen deelnemers een kleine bijdrage.

Foto: Jurjen Drenth

Luister hier naar het interview met Eva de Koning op Den Haag FM.