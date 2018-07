Kap van 130 bomen op Scheveningseweg voorlopig van de baan

De kap van 130 bomen op de Scheveningseweg gaat voorlopig niet door. De bomen moeten weg, omdat de tramsporen aan vervanging toe zijn. Maandag zouden de kapwerkzaamheden beginnen, maar omdat de Bomenstichting Den Haag naar de rechter stapt, zijn die nu uitgesteld. Dat laat de gemeente dinsdag weten aan Den Haag FM.

Een meerderheid van de gemeenteraad ging vorig jaar akkoord met de kap vanwege de aanleg van nieuwe tramrails op de Scheveningseweg. Het vervangen van het spoor op het tracé tussen de halte Duinstraat tot de Burgemeester Van Karnebeeklaan is noodzakelijk, omdat de fundering aan het verzakken is. Maandag, één dag na het broedseizoen, zouden de eerste bomen langs het tramspoor worden omgezaagd. De Bomenstichting stak hier echter een stokje voor door naar de rechter te stappen.

De stichting is van mening dat het stadsbestuur onvoldoende tijd neemt om alle bezwaren tegen de kapvergunning, die tot donderdag kunnen worden ingediend, in behandeling te nemen. “Er is een goed alternatief. Maar de gemeente zet toch z’n eigen zin door, en vooral die van de HTM. Daarom vragen we bij de rechtbank om een voorlopige voorziening en hopen dat de kap met minstens zes weken wordt uitgesteld, zodat het college voldoende tijd heeft om op basis van onze bezwaren een goed afgewogen besluit te nemen”, zegt Clara Visser van de Bomenstichting.

“Uiteraard niet gekapt voor uitspraak”

Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan, omdat de kwestie nu onder de rechter is. De zegsman laat wel weten dat “de gemeente uiteraard voor de uitspraak van de rechtbank geen bomen zal kappen”. De zaak komt donderdag 26 juli voor de rechter.

Volgens planning zouden de werkzaamheden aan de sporen in augustus beginnen, tot mei volgend jaar. Het project kost veertien miljoen euro.