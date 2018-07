Leerlingen maken Haagse grachten schoon. “Ik wist niet dat er zoveel plastic in lag”

Plastic flesjes, pakjes, zakjes, kauwgom wikkels, als het aan de leerlingen van groep 7 van basisschool het Startpunt ligt, verdwijnt dit zwerfafval zo snel mogelijk van de straat. Al een jaar lang steken ze in keer in de week hun handen uit de mouwen om al het afval rondom hun school op te ruimen. Maar vandaag bleef het niet alleen bij het schoolplein. De Haagse grachten kregen ook een schoonmaakbeurt.

“Ik wist niet dat er zoveel plastic in lag”, vertelt een meisje dat met haar schepnet druk bezig is om het vuil uit de gracht te halen. En ook haar mede klasgenoot is verbaasd over wat er allemaal in het water drijft. “Ik zie plastic flesjes, chipszakken, chocoladeverpakkingen, echt heel veel.”

Initiatiefnemer en docent op OBS Het Startpunt Sebastiaan Nederhoed hoopt door middel van deze actie kinderen bewust te leren omgaan met afval. “We zien dat de leerlingen er niet alleen op school mee bezig zijn, maar ook thuis. Het is belangrijk dat ze goed nadenken wat ze met het afval doen als ze bijvoorbeeld een snoepje hebben gegeten of uit een pakje hebben gedronken.”