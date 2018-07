Liever Lokaal: Op vrijdag 13 juli met De Hofpas naar Zipline en Bungy Jump

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

De vakantie kan beginnen. Het is lekker weer, de scholen gaan dicht, het is tijd voor de zomer! Wil jij je vakantie spectaculair beginnen? Komende vrijdag 13 juli kan je met De Hofpas weer voordelig Bungeejumpen en van de Zipline op Scheveningen.

Zipline

Scheveningen heeft de meest unieke zipline van Nederland. Je gaat langs het reuzenrad, over zee en strand en eindigt boven de terrasjes van De Pier. En je kan ook nog eens met z’n tweeën tegelijk.

Hofpasvoordeel: van €30,- voor €20,-

Bungy Jump Scheveningen

Spring van 60 meter boven zee naar beneden bij Bungy Jump Scheveningen. Het is echt een unieke ervaring. Onze collega heeft al eens gesprongen bij Bungy Jump Scheveningen. “Het was heel spannend maar na de sprong voelde ik me echt koning!”

Hofpasvoordeel: Normaal €80,- nu €60,-.

Kan je niet op vrijdag 13 juli? Dan geldt je Hofpasvoordeel ook weer op maandag 20 augustus, dinsdag 18 september (Prinsjesdag) en zaterdag 20 oktober.

Benieuwd naar alle andere voordelen? Bekijk het voordeel bij jou in je buurt. Er is zo veel te beleven in en rondom Den Haag. Shop liever lokaal en houd de buurt levendig. Ook profiteren van deze en meer dan 600 andere voordelen? Vraag De Hofpas gratis aan.

www.dehofpas.nl

Foto’s: Julian de Mey