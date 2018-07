Motie oppositie afgewezen, aandelen Eneco worden verkocht

Tot diep in de nacht vergaderde de gemeenteraad maandag tijdens het zogeheten Eneco-debat. De oppositiepartijen hadden dit debat aangevraagd omdat ze zich gepasseerd voelden. Verantwoordelijk wethouder Rachid Guernaoui had de partijen onvoldoende geïnformeerd toen hij besloot de gemeentelijke aandelen in het energiebedrijf Eneco te verkopen.

Reden voor PvdA-leider Martijn Balster om een motie van treurnis in te dienen . “Op die manier laten we zien dat we het niet eens zijn met de werkwijze van de wethouder”, vertelt Balster op Den Haag FM. “Zie het als een hele stevige laatste waarschuwing.” De motie werd niet door de meerderheid van de raad ondersteund en dus afgewezen. “De verkoop van de aandelen is een hele grote beslissing. Het heeft invloed op de energierekening van de Hagenaar. Daar moet goed over gediscussieerd worden om een goede beslissing te nemen, dat wilde het bestuur duidelijk niet.”

De raad stemde uiteindelijk in met de verkoop en dus worden de Eneco-aandelen verkocht. “De wethouder heeft gelukkig wel water bij de wijn gedaan”, zegt Balster. “Hij heeft beloofd vanaf nu de raad te informeren over de rest van het verkoopproces.”

Foto: Wimar Bolhuis

Luister hier naar het interview met Martijn Balster op Den Haag FM.