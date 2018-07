Onderzoek naar mogelijke schietpartij op Stamkartplein in Laak

Nieuwe regels gasaansluitingen heeft gevolgen voor Haagse nieuwbouw

Sinds 1 juli gelden er landelijk nieuwe regels voor gasaansluitingen voor nieuwbouwwoningen en andere kleine gebouwen.

Door de wetswijziging is het ook in Den Haag niet meer toegestaan om voor nieuwbouwwoningen en andere kleine gebouwen een gasaansluiting te maken. De gasaansluiting moet in de plannen worden vervangen door een andere manier om warmte en warm water te krijgen. Deze aanpassingen moeten de bewoners zelf betalen.

Mensen die voor een nieuwbouwplan al een aanvraag voor een gasaansluiting bij netbeheerder Stedin hadden gedaan, kunnen gebruikmaken van de ‘inkeerregeling’ van Stedin. Dankzij deze regeling is het mogelijk om het huidige contract alsnog te beëindigen.

Foto: Michal Osmenda