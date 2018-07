Pijnlijk verlies ADO Den Haag tegen Zeeuwse amateurs

ADO Den Haag heeft in een oefenwedstrijd met 2-1 verloren van de amateurs van Goes. Na drie overwinningen is dit het eerste verlies in de voorbereiding van ADO op het nieuwe seizoen.

De eerste helft gooide ADO een spel van een bedenkelijk niveau op de mat. Hoewel de hofstadclub redelijk wat kansen wist te creëren waren het de Zeeuwen die na dertig minuten scoorden. De minieme voorsprong van 1-0 kon de derde divisonist verdedigen tot en met de rust.

Het leed voor ADO werd halverwege de tweede helft nog groter toen Goes een strafschop kreeg na een overtreding van Wilfried Kanon. Sherief Tawfik mocht aanleggen voor de penalty en tekende op die manier zijn tweede treffer van de avond aan. Elson Hooi maakte vervolgens de Haagse eretreffer.