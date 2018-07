Team Haags Licht wint 72hrs The Hague Film Contest

De jonge leden van het team Haagse Licht hebben de 72hrs The Hague Film Contest 2018 gewonnen met hun film “Achter de Duinen”. De deelnemers moesten een western film van vier minuten lang maken in Den Haag. “We wilden een klassieke film maken en daarom hebben we ook buiten de stad en achter de duinen opgenomen”, vertelde Robbert Clignett van Haags Licht op Den Haag FM.

De film gaat over een jong meisje dat beschermd opgroeit in de duinen en haar ouders verbieden haar om naar de stad te gaan. Maar wanneer een jongen op een scooter haar aanbiedt mee te rijden, stapt ze bij hem op om Den Haag te verkennen. Ieder lid van het team heeft meegeschreven aan het scenario. “Ik heb ook meegeschreven, terwijl ik verantwoordelijk was voor de productie en montage.” De film van Robbert heeft de “Haagse Oscâh” gewonnen omdat het volgens de jury het meest volwassen afgewerkte product was.

Alle eindproducten van de deelnemende teams werden maandagavond vertoond bij Pathé Buitenhof. “Het was een hele leuke ervaring om onze film ineens te zien. Ik had niet eens door hoe mensen er op reageerden, ik zat alleen maar te kijken.”

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Robbert Clignett op Den Haag FM.