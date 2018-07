Uitbater café De Paas plaatst verkeersdrempels op Dunne Bierkade: “Ze rijden hier als gekken”

De uitbater van café De Paas op de Dunne Bierkade is de hardrijders die voor zijn café langs scheuren meer dan zat. Om zijn klanten en personeel te beschermen tegen de wegpiraten heeft hij, bij gebrek aan verkeersheuvels voor zijn deur, zelf maar mobiele verkeersdrempels neergelegd. “Eigenlijk mag het niet, maar ze rijden hier als gekken.”

Regelmatig leggen werknemers van het café hun leven in de waagschaal als ze klanten willen bedienen op de terrasboot die aan de kade voor de kroeg ligt. Het personeel moet dan eerst de straat oversteken voordat ze de drank kunnen uitserveren. Omdat er consequent hard wordt gereden op de Dunne Bierkade is dat een riskante onderneming, zo vertelt een medewerker van het café aan Den Haag FM. Vandaar dat de eigenaar heeft besloten om mobiele verkeersdrempels voor zijn zaak neer te leggen.

Verkeershufters

Of de meetregel echt effect heeft, valt nog te bezien. Nota bene uitgerekend op de dag dat De Paas de verkeersdrempels voor de deur heeft geplaatst, werd een medewerkster letterlijk voor d’r sokken gereden door een motorfiets. Dat ze ongedeerd bleef, mag een wonder heten. “Ik voelde dat hij over mijn schoen heen reed.” Zelfs klanten die op het trottoir voor het café staan zijn niet veilig voor de verkeershufters. “Soms moeten gasten zelfs opzij springen motoren en scooters die over de stoep scheuren.”

Het café hoopt dat de gemeente de drempels voorlopig laat liggen, totdat er een beter alternatief is. “Eigenlijk mag het niet, maar ze rijden hier als gekken.”

