Busvervoerder EBS neemt gebied Connexxion over rond Den Haag

Het openbaar vervoerbedrijf EBS wordt vanaf 2019 de nieuwe busvervoerder rond Den Haag. De Metropoolregio maakte woensdagmiddag bekend dat EBS het gebied van vervoerder Connexxion overneemt. “Ze zijn goedkoop, milieuvriendelijk en er gaat elf procent meer buismateriaal rijden”, vertelde verslaggever Michiel Steenwinkel op Den Haag FM.

EBS is een Nederlandse dochtermaatschappij van het Israëlische busbedrijf Egged. Het rijdt al sinds 2012 met bussen in een deel van Noord-Holland. In Zuid-Holland gaat het om het streekvervoer in de ov-regio Haaglanden Streek. Dat gebied omvat de gemeenten Westland, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Wassenaar. De stadsbussen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg van HTMbuzz vallen hier dus niet onder.

Voor het streekvervoer in de ov-regio Haaglanden Streek waren drie bedrijven in de race: Connexxion, EBS en het Franse Keolis. Het is niet de eerste keer dat Connexxion een concessie verliest in onze regio. In 2012 raakt het bedrijf het streekvervoer in de regio Leiden-Alphen-Gouda kwijt aan concurrent Arriva, die er met bussen mag rijden tot 2022.

Foto: Omroep West

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Michiel Steenwinkel op Den Haag FM.