Check hier het tijdschema van het festival Jazz in de Regentes

Komende zaterdag en zondag kan je op het Koningsplein naar Jazz in de Regentes. Twee dagen lang wordt het plein opgefleurd met jazzbandjes en foodtrucks.

Jazz in de Regentes wordt ondersteund door stichting Jazz in de Gracht. Dit festival staat al jaren bekend om gezelligheid en leuke muziek op de Haagse grachten. Jazz in de Regentes is een kleinschalig maar gezellig buurtfestival.

Op de zaterdag vindt voorafgaand aan de avondoptredens eerst nog een leuk dagprogramma voor de kids plaats. Jazz in de Regentes Junior start om 12.00 uur en biedt onder meer een muzikale brunch, workshops, optredens van wijkkoren en concerten van Ferdy & Friends, Catchy en Spicy Piano’s.

Vrijdag 13 juli

17.00 Woodstreet Big Band

18.15 Alba Careta Quintet

19.30 Veronique Sodano

20.45 Glad to be Back

22.00 Bluezofeel

Zaterdag 14 juli

17.00 Rembrandt Frerichs Trio ft. Sylvain Rifflet

18.15 Looking for Joni

19.30 Bastian Steven

20.45 The Smokerz

22.00 The Smokerz

Foto: www.jazzinderegentes.nl