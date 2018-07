Cultuurcomplex Spuiplein: “Gemeente en bouwer splitsen extra kosten”

De Haagse gemeenteraad heeft woensdag vergaderd over de extra miljoenen die het Onderwijs en Cultuur Complex (OCC) op het Spuiplein moet gaan kosten. Begin deze maand bleek dat het gebouw geen 176,6 miljoen euro gaat kosten, maar in totaal 210 miljoen. “De gemeente en de bouwer gaan de onvoorziene kosten delen”, vertelde verslaggever Maarten Brakema op Den Haag FM.

De bouwer en gemeente maken al enige tijd ruzie over wie voor de extra kosten moet opdraaien. “Er is asbest gevonden en er zijn ondergrondse ruimtes aangetroffen”, vertelde verslaggever Maarten Brakema, die aanwezig was bij een debat in de gemeenteraad over de kwestie. “Dat kost negen miljoen euro extra om op te lossen. Beide partijen wilden dat de ander ervoor moest betalen. Woensdag is besloten dat zowel de bouwer als de gemeente samen de kosten verdelen.” Ook is twintig miljoen vrijgemaakt voor 21 punten andere verbeterpunten, op verzoek van de toekomstige gebruikers van het cultuurpaleis. “Die extra gelden komen uit reservepotjes van de gemeente en het overschot van de aanleg van de Rotterdamsebaan.”

De oppositiepartijen in de raad waren zeer kritisch, aldus Brakema. “De Haagse Stadspartij vind dat de gemeente de bouwer in de tang had en nu de teugels meer laat vieren.” Ondanks de kritieken lijken de partijen blij te zijn dat de bouw gewoon doorgaat.

Vloer voor popconcerten van de baan

Aan de discussie over een beweegbare vloer in het OCC lijkt een einde te zijn gekomen. “De beginselen van de vloer zijn al aangelegd, en die zouden dan afgebroken moeten worden. Daar is echt geen geld meer voor. De beweegbare vloer gaat er niet komen.” De speciale vloer zou nodig zijn om ook popconcerten te kunnen geven in de zaal, maar wethouder Boudewijn Revis ontkent dat. “Het gaat om een helling van vier procent. Voor mensen achter in de zaal is dat misschien zelfs wel prettig.”

