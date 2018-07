Dossier Mastenbroek op Den Haag FM over uitvaartverzekeringen en stille tocht Orlando Boldewijn

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdagavond onder meer aandacht besteed aan uitvaartverzekeringen en de stille tocht ter nagedachtenis aan Orlando Boldewijn.

Veel Hagenaars blijken hun uitvaartverzekering niet goed op orde te hebben. Wanneer iemand komt te overlijden moeten er een hoop zaken geregeld worden. Ook financieel. Een uitvaart kost al gauw tussen de 6.500 en 11.000 euro. Maar ook zaken zoals een testament en voogdij zijn niet altijd goed geregeld. Presentator Martijn Mastenbroek spreekt erover met Naomi Samson van uitvaartonderneming en uitvaartverzekeraar Monuta.

Afgelopen weekend werd Orlando Boldewijn herdacht. De zeventienjarige jongen werd begin dit jaar gevonden in een meertje in Ypenburg na een Grindr-date. Mena was een van de sprekers tijdens de herdenkingsbijeenkomst. Ze vertelt waarom ze heeft meegelopen en wat de boodschap van haar indrukwekkende verhaal was.

Misdaad en meer

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.

Foto: www.maxpixel.net