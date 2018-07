Politie voetbalt tegen jongeren bij opening Krajicek Court

De medewerkers van politiebureau Beresteinlaan hebben een team samengesteld voor het voetbaltoernooi ter opening van het Krajicek Court. Aan de Eekhoornrade speelde het politieteam woensdagmiddag drie wedstrijden tegen teams van jongeren uit de buurt. “We hebben ons niet inhouden, maar wij kregen de ballen ook om de oren”, vertelde wijkagent en keeper Dimitri Ofwegen tegen Den Haag FM.

Met een door de jeugdorganisatie Streetsport georganiseerd voetbaltoernooi werd het veld geopend. Bij het veld naast wijkcentrum Bouwlust is een overkapping gemaakt, zodat er in alle weersomstandigheden toch buiten gevoetbald kan worden. Dit is de eerste overkapte speelveld van Nederland. De politie wil door mee te doen de band met de jongeren in de wijk verbeteren. “We wilden al langer een toernooi spelen tegen de jongeren uit de buurt, en dit is het perfecte moment tijdens de opening.”

Straatvoetballer Soufiane Touzani heeft ook meegespeeld tijdens het toernooi. Volgens Dimitri hadden alle teams het naar hun zin en is zo’n evenement voor herhaling vatbaar. “Op deze manier zien de jongeren ook de mens achter de agent en dat brengt ons dichter bij elkaar.”

Luister hier naar het interview met Dimitri Ofwegen op Den Haag FM