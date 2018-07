Regentenkamer wil zekerheid van gemeente: “Ik krijg lof, maar geen pand”

De Regentenkamer moet half december het pand aan de Cort Heyligersstraat uit, maar er is nog steeds geen vervangende locatie gevonden voor de concertzaal. Voor de oprichtster is het valk voor het zomerreces van de gemeenteraad tijd om weer aan de bel te trekken. “Ik ga een brandbrief indienen, want ik voel me aan de kant geschoven”, vertelde Thea van Loon op Den Haag FM.

Aan het begin van het jaar leek het erop dat de Regentenkamer in juni al moest verhuizen. “Destijds zijn mij een plek aan de Loosduinse Kade of in het voormalige pand van de Amerikaanse Ambassade beloofd.” Nu is het alleen mogelijk om maar voor een half jaar in een van de locaties te mogen intrekken. “Het ziet er niet zo rooskleurig uit voor ons.” Om de kwestie bij de gemeente weer op tafel te krijgen wil ze vlak voor het zomerreces een brief aanbieden aan de raad.

De Regentenkamer heeft altijd een wat zwervend bestaan geleid, maar zit nu alweer zeven jaar op dezelfde plek in de zijstraat van de Noord-West Buitensingel. In het verleden was De Regentenkamer gevestigd in het Hofje van Nieuwkoop, de Laan van Meerdervoort en de Lange Beestenmarkt. “Ik zou heel graag een aantal jaar in de oude ambassade intrekken.”

Foto: Maurice Haak