Strandrace Red Bull Knock Out wordt “kleiner maar intenser”

Het traject dat de deelnemers aan de strandrace Red Bull Knock Out op zaterdag 10 november moeten afleggen, wordt in vergelijking met vorige edities “kleiner maar intenser”. Dat zegt Greg Atkins die de track ontwierp.

De track is 200 meter korter dan vorig jaar. “De area is kleiner, maar intenser. Meer meters op een kleiner oppervlakte betekent meer bochtenwerk. We hebben de track verplaatst richting De Pier en het hotel, dichterbij het publiek. Dit hebben we gedaan zodat het publiek nog beter kan genieten van alle vette bochten.”

Er zijn ook nieuwe obstakels in het parcours. Bijvoorbeeld The Wall of Death. “Dat is een bijna verticale muur met een kleine jump ervoor. Maar ook The Mystery X-Loop is een toevoeging, deze zal geheim blijven tot het evenement.” In de kwalificatieronde van de Red Bull Knock Out starten duizend rijders. In de finale starten 750 rijders.