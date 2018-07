Check hier het tijdschema van het festival Jazz in de Regentes

Zorgen om schade aan duinen door verdwaalde toeristen

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over de verdwenen afrastering op het Scheveningse Noorderstrand. Na een storm afgelopen jaar is het prikkeldraad volledig verdwenen en worden de duinen nu ingenomen door toeristen en grote groepen wandelaars die een kijkje komen nemen.

“De borden ‘verboden te betreden’ staan er nog wel, maar dat is voor vele duintoeristen geen enkel beletsel de duinen in te gaan”, zegt gemeenteraadslid René Oudshoorn. “Deze duinen zijn echter noodzakelijk voor de bescherming van onze kust tegen de zee, het helmgras wordt nu vertrapt waardoor de duinen afkalven. Stel je de schade voor, als bij een volgende storm een flink stuk duin weg zal slaan. Handhaving is er nauwelijks en wie deze overtreders er op aan spreekt kan een grote mond krijgen.”

Verantwoordelijk voor de bescherming van de kust en de duinen is het Hoogheemraadschap. Oudshoorn wil dat het hekwerk wordt hersteld op de rand met recreatiegebieden, zodat mensen niet zomaar in de duinen kunnen gaan struinen. “Ik zal er bij het stadsbestuur via schriftelijke vragen op aandringen dat het Hoogheemraadschap wordt aangesproken om hier actie te ondernemen en het hekwerk te herstellen.”

Foto: Stephan Burgwal