Ontwerp kunstwerk Hobbemaplein onder druk van bewoners aangepast

Het door de buurt vervloekte kunstwerk dat op het Hobbemaplein zou komen, is onder druk van de omwonenden aangepast. Dat is de uitkomst van een bewonersbijeenkomst die woensdag werd gehouden.

Eerder presenteerde de gemeente een plan waarin een groot betonnen bouwwerk op het plein zou komen. Het ontwerp werd uit 34 inzendingen gekozen door een jury, bestaande uit wijkbewoners, ondernemers, het hoofd van de afdeling Stedenbouw en Planologie van de gemeente en de directeuren van kunstencentrum Stroom en het Gemeentemuseum.

Maar de directe buren van het Hobbemaplein voelden zich niet juist gehoord en deden hun beklag bij Den Haag FM. Er werd gevreesd dat de betonnen kolos het laatste beetje groen in hun wijk zou opslokken.

Een stuk groener

In een reactie liet de gemeente weten dat het ontwerp inmiddels was veranderd en zou worden toegelicht bij de bewonersbijeenkomst van woensdag. “Ik was positief verrast over de aanpassingen. Het wordt in elk geval een stuk groener en kindvriendelijker”, zei Miep Kesseler tegen Den Haag FM. Ook mochten bewoners ideeën inbrengen. De verwachting is dat het definitieve plan in oktober gepresenteerd wordt. Het kunstwerk moet in maart volgend jaar klaar zijn.

Luister hier naar het interview met Miep Kesseler op Den Haag FM.