Gemeente geeft geen toestemming voor herdenkingsmonument Metropole bioscoop

De gemeente geeft geen toestemming voor het plaatsen van een herdenkingsmonument bij de plek waar tot 2004 bioscoop Metropole Palace heeft gestaan. “Het kunstwerk voegt geen waarde toe aan de gemeentelijke collectie kunst in de openbare ruimte”, schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van gemeenteraadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij.

Metropole Palace ging in 1934 open aan de Carnegielaan. In 2004 werd het gesloopt om plaats te maken voor een appartementengebouw. In 2017 ontwierp Danilo Joanovic da Rudna een kunstwerk om de bioscoop te herinneren. Op een beeldscherm in het monument zouden voorbijgangers onder meer kunnen kijken naar clips van oude films, een documentaire over Metropole, archiefbeelden en historische foto’s.

Volgens het stadsbestuur ontbeert het kunstwerk “artistieke kwaliteit en zeggingskracht”. Sowieso is Den Haag “terughoudend” als het gaat om plannen voor nieuwe kunstwerken en herdenkingsmonumenten. “Het college legt de lat hoog gezien de verantwoordelijkheid die het heeft voor de kwaliteit van de openbare ruimte.” Ook de toekomstige beheerskosten bleken een belemmering te zijn.

Alternatieve suggesties

Uit de brief aan de gemeenteraad blijkt dat de plannen om de bioscoop blijvend te eren niet helemaal van tafel hoeven. “Het college zal in gesprek gaan met de initiatiefnemers om samen te bepalen of er alternatieve suggesties denkbaar zijn, zoals plaatsing op eigen terrein, het organiseren van een activiteit, een tijdelijke tentoonstelling of het maken van een publicatie in plaats van een permanent object in de openbare ruimte.”

Illustratie: Danilo Joanovic da Rudna (www.metropolepalace.nl)